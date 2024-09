Un duel Pogacar-Evenepoel avec Marc Hirschi en arbitre

Les Mondiaux de Zurich se terminent aujourd’hui avec la course en ligne masculine élites. Une épreuve très attendue et difficile durant laquelle se mesureront les meilleurs cyclistes de la planète. Trois favoris se distinguent: le Belge Remco Evenepoel, le Slovène Tadej Pogacar et le Bernois Marc Hirschi.

Le peloton s’élancera de Winterthour à 10h30 (en direct sur RTSsport.ch) et devrait franchir la ligne d’arrivée au centre-ville de Zurich aux alentours de 17h00 (prise d’antenne sur RTS 2 dès 14h30). Entre-temps, les coureurs auront avalé 274km, au lieu des 25km qui séparent habituellement la 6e ville du pays de sa grande sœur zurichoise. Comme pour nombre de Championnats du monde, les organisateurs ont en effet privilégié l’option d’un circuit, plus facile à mettre en place dans un environnement urbain et plus pratique au niveau logistique pour les équipes, plutôt qu’un tracé continu qui aurait traversé plusieurs cantons et bloqué de nombreuses routes.

Sept passages intermédiaires sont prévus sur la ligne d’arrivée située à la Sechselaütenplatz, à l’extrémité nord du Lac de Zurich, avant l’emballage final, ce qui signifie également que le peloton devra gravir à sept reprises la difficile Zurichbergstrasse et ses passages à 17%. Le dénivelé total de l’épreuve culmine tout de même à 4’500m, sans pour autant franchir un seul des nombreux cols helvétiques. Remco Evenepoel résume mieux que quiconque ce paradoxe: "On connait les routes en Suisse, elles sont toujours un peu en train de monter ou de descendre".

Pogacar, Evenepoel et les autres

Le Belge de 24 ans, champion du monde en 2022 à Wollongong (Australie), figure parmi les favoris sur un tracé réputé ardu, mais finalement moins redoutable qu’attendu. "Dans le circuit final, il y a cinq-six kilomètres qui sont difficiles, puis le tracé est descendant avec un peu de plat vers l’arrivée. Cela me fait penser au parcours de 2022, peut-être légèrement plus facile, avec des routes plus larges", détaille l’ancien footballeur à nos confrères de la RTBF.

Il ne faut pas oublier des gars comme Marc Hirschi, Primoz Roglic et Mathieu van der Poel Remco Evenepoel

Double champion olympique à Paris et récent champion du monde du contre-la-montre à Zurich, le Flamand pourrait réaliser un immense exploit s’il parvenait à réaliser un second doublé la même année. Il aura pourtant fort à faire en Suisse, puisqu’un certain Tadej Pogacar convoite lui aussi le maillot arc-en-ciel. De quoi résumer cette course en un simple duel belgo-slovène? "Si l’on regarde la saison, c’est correct, mais il y a toujours des surprises aux Mondiaux. Il ne faut pas oublier des gars comme Marc Hirschi, Primoz Roglic et Mathieu van der Poel. Les Français sont aussi très forts", rappelle un Remco Evenepoel qui, selon ses dires, ne se montrera pas défensif.

Hirschi aura sa chance

Le fait qu’un champion de la trempe du natif d’Alost mentionne Marc Hirschi parmi les candidats à la victoire n’est pas anodin. Le Bernois de 26 ans a impressionné ces dernières semaines avec cinq succès consécutifs en un mois sur des courses d’un jour, dont les réputées Clasica San Sebastian et Bretagne Classique.

Marc Hirschi va être surveillé, scruté et craint Daniel Atienza

Leader désigné d’une équipe de Suisse qui voudra clôturer "ses" Mondiaux sur une note positive après les tragiques événements de la semaine, le baroudeur d’UAE-Emirates sera accompagné par un Stefan Küng toujours affuté et un Mauro Schmid qui a brillé sur la Vuelta. Ils auront pour équipiers les précieux Silvan Dillier, Fabian Lienhard et Johan Jacobs pour tenter d’aller chercher un "résultat majeur", selon les mots employés par Swiss Cycling dans sa communication.

D'autres stars aussi

"Marc Hirschi est tout le temps cité parmi les trois grands prétendants par la presse internationale. C’est quand même un signe qui ne trompe pas. Il va être surveillé, scruté et craint, mais il court à domicile, il a une équipe à son service qui offre énormément de garanties et il va tout faire pour être dans les meilleurs conditions", appuie Daniel Atienza, ancien coureur et consultant pour la RTS.

Outre ceux déjà évoqués, des noms comme le Français Julian Alaphilippe, l’Américain Matteo Jorgenson et l’Australien Michael Matthews pourraient aussi avoir leur carte à jouer au minimum pour une médaille. Les conditions météorologiques (sèches mais fraîches) devront aussi être prises en considération. La course s’annonce donc particulièrement belle et indécise. Un magnifique dimanche de vélo en perspective!

De Zurich, Bastien Trottet