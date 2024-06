Roglic remporte l'étape-reine à Samoëns

Primoz Roglic a remporté l'étape-reine du Critérium du Dauphiné au sommet de Samoëns 1600 pour conforter son maillot jaune à la veille de l'arrivée finale.

Le Slovène a devancé au sprint l'Américain Matteo Jorgenson et l'Italien Giulio Ciccone pour décrocher sa 2e victoire d'étape d'affilée dans cette 76e édition du Dauphiné. Le Belge Remco Evenepoel, 2e du général au matin de l'étape, a perdu pied à 8 kilomètres de l'arrivée, franchissant la ligne 1'46 derrière le vainqueur.

Roglic possède 1'02 d'avance sur Jorgenson et 1'13 sur le Canadien Derek Gee. Dimanche, la 8e et dernière étape mènera les coureurs de Thônes au Plateau des Glières sur 161 km. Plusieurs difficultés seront au programme dont l'ascension du Salève et la montée finale vers un sommet situé à 1447m.

afp/bur