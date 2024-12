Remco Evenepoel se fracture la clavicule après un accident à l'entraînement

Evenepeol n'a pas été épargné par les chutes depuis le début de sa carrière, la plus grave s'étant produite lors du Tour de Lombardie en 2020, dans la descente du Mur de Sormano. Après un plongeon dans le vide de plus de 10 mètres, il avait souffert d'une importante fracture du bassin et de lésions aux poumons.