Pogacar remporte son 1er Tour d'Italie

Tadej Pogacar a remporté la 107e édition du Giro. Grand favori, le Slovène a dominé de la tête et des épaules la course en comptant 6 victoires d'étape et 9'56 d'avance sur son dauphin au classement général. Il s'agit de son troisième Grand Tour après ses deux succès au TdF en 2020 et 2021.

Pogacar peut désormais se consacrer au second volet de son grand défi: remporter la même année le Giro et le Tour de France, ce qui n'a plus été réalisé depuis Marco Pantani en 1998.



Ce triomphe au Giro ajoute une nouvelle pièce à sa collection de trophées qui s'agrandit de jour en jour: à seulement 25 ans, "Pogi" compte déjà 77 succès, 6 Monuments et un chapelet d'autres classiques et courses par étapes.



Plus que jamais, il marche dans les pas de Merckx, le plus grand coureur de tous les temps avec qui il partage le même appétit glouton.

Tim Merlier remporte l'ultime étape

Dimanche, tout de rose vêtu, il a fêté sa victoire pendant une étape-parade à la manière de celle des Champs Elysées sur le Tour de France, où on débouche le prosecco et on fait des photos, avant que les sprinteurs ne s'expliquent dans les rues de la ville éternelle.



Merlier a remporté sa 3e victoire d'étape dans ce Giro, autant que l'Italien Jonathan Milan, deuxième à Rome malgré une crevaison et un long dépannage à neuf kilomètres de l'arrivée.

afp/pza