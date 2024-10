Pogacar prolonge avec l'équipe UAE jusqu'en 2030

Le triple vainqueur du Tour de France Tadej Pogacar a prolongé jusqu'en 2030 son contrat avec l'équipe UAE, avec laquelle il était déjà engagé jusqu'en 2027, a annoncé sa formation.

Le Slovène de 26 ans a bouclé début octobre, en remportant son quatrième Tour de Lombardie, une saison légendaire où il a réalisé un doublé Tour de France/Tour d'Italie, avant de triompher aux Mondiaux. Également vainqueur de deux Monuments (Liège-Bastogne-Liège et Lombardie), la comète de Komenda totalise 25 victoires en 2024, un bilan de sprinteur seulement atteint par l'Italien Alessandro Pettacchi au XXIe siècle, en 2005.

"Je suis très fier de prolonger mon contrat avec UAE. Cette équipe me donne les meilleures chances de me battre pour des victoires et c'est exactement ce que je veux faire", a déclaré Pogacar dans un communiqué de sa formation. "Tadej a rejoint l'équipe alors qu'il était un jeune homme ambitieux de 20 ans, et nous l'avons vu grandir jusqu'à remporter le Giro d'Italia, le Tour de France et les Mondiaux", a souligné son manager Mauro Gianetti.

Arrivé au sein de l'équipe émiratie UAE en 2019, Pogacar y a déjà remporté 88 victoires et devrait être le grand favori du Tour de France 2025 après une saison 2024 dominée sans partage.

afp/efas