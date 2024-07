Pogacar l'emporte en solitaire et conforte son maillot jaune

Tadej Pogacar est plus que jamais en course pour réaliser le formidable doublé Giro-Tour de France la même année. Lors de la 14e étape, le Slovène a attaqué et décroché ses principaux adversaires à 4 kilomètres de l'arrivée pour s'imposer en solitaire avec 39 secondes d'avance sur Jonas Vingegaard. Au classement général, il compte désormais 1'57 d'avance sur le Danois.

