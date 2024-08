Opéré en urgence de l'appendicite, Flückiger est incertain

La participation de Mathias Flückiger à la course de cross-country des Mondiaux en Andorre dimanche est incertaine. Le Bernois a dû être opéré de l'appendicite en urgence.

En camp de préparation en altitude en Engadine pour ces Championnats du monde, Flückiger a ressenti de fortes douleurs dans le bas-ventre. Les médecins ont jugé qu'une opération était nécessaire et l'intervention a eu lieu dimanche dernier.

Flückiger a pu quitter la clinique mardi matin et le Bernois a effectué une première unité d'entraînement mercredi sur son vélo de course. "J'ai eu d'excellentes sensations pendant la préparation et je ne veux pas exclure un départ dimanche, a confié le vététiste. Si l'évolution de la guérison se poursuit comme prévu, j'aimerais tenter ma chance. Mais je ne prendrai aucun risque, la santé passe avant tout."

Le médecin de la fédération, Patrik Noack, se trouve déjà en Andorre avec la délégation suisse. Flückiger, qui a remporté l'été dernier la course de Coupe du monde au même endroit, arrivera vendredi. Il sera décidé sur place s'il peut participer à la course de dimanche après-midi.

ats/efas