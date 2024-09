Noemi Rüegg: "Ma forme actuelle est similaire à celle de Paris"

Membre du sextette qui composera l'équipe de Suisse lors du relais mixte (en direct sur RTSsport.ch dès 14h), Noemi Rüegg tentera de mettre son excellente forme à profit pour décrocher une première médaille chez les élites. RTS Sport l'a rencontrée en marge des Mondiaux de Zurich.

Le cyclisme sur route féminin helvétique s'est souvent résumé ces dernières années au duo Marlen Reusser-Elise Chabbey. Rien d'étonnant à cela, puisque la Bernoise et la Genevoise figurent parmi les grands noms du peloton mondial, retenant logiquement la majorité de l'attention. Mais cette année 2024 a été plus compliquée pour elles avec la maladie de Reusser (syndrome post-covid l'ayant contrainte à tirer un trait sur la saison) et la malchance de Chabbey (chutes aux JO et au Tour de France notamment). Heureusement pour la Suisse, une troisième athlète en a profité pour se mettre en évidence et lancer de la meilleure des manières une carrière qui s'annonce prometteuse.

Noemi Rüegg avait excellé lors de la course en ligne des JO de Paris en août dernier. [freshfocus - Claude Diderich]

Noemi Rüegg a en effet réalisé quelques performances de choix. La Zurichoise de 23 ans s'est révélée au plus grand nombre lors des JO de Paris, où elle a décroché une formidable 7e place devant des stars telles que Katarzyna Niewiadoma et Elisa Longo Borghini, mais il ne s'agit pas là d'un résultat isolé. La coureuse de l'équipe EF-Education a également décroché le titre national lors de la course en ligne élites en juin à Genève, quelques mois après avoir été sacrée en contre-la-montre chez les M23, et collectionné les bons classements durant toute la saison.

J’ai franchi plusieurs étapes par rapport à l’an dernier, ce qui me réjouit beaucoup Noemi Rüegg

"Je suis très contente de ma saison. J’ai franchi plusieurs étapes par rapport à l’an dernier, ce qui me réjouit beaucoup. Je suis également très contente de ma forme actuelle, qui est similaire à celle que j’avais à Paris. C’est positif pour les dernières courses l'année", indique la jeune Zurichoise. Des échéances particulièrement importantes, puisqu'il s'agit ni plus ni moins que des Championnats du monde à domicile, dans son canton, un privilège qui n'arrive qu'une fois dans une carrière.

Prendre ces courses comme les autres

"C’est vraiment très spécial. Nous avons beaucoup travaillé pour cette compétition et j’ai hâte d'y être", apprécie Noemi Rüegg, qui sera alignée tant sur le relais mixte que sur la course en ligne. "J’essaie de prendre ces courses comme n’importe quelle autre et de ne pas faire les choses différemment. Je sais que si je suis en forme, je peux réaliser une bonne course. Pour cela, ça ne change rien qu’elle se déroule à domicile ou ailleurs", explique-t-elle.

Nous avons une équipe très forte et nous essayerons d'offrir une belle course au public local Noemi Rüegg

Elle cherche toutefois aussi à canaliser une certaine impatience. "Naturellement, à force de vouloir effectuer la meilleure performance possible, on peut aussi se perdre un peu dans les détails, être trop concentré et vouloir trop bien faire. J’essaie d’éviter cela, pour aller au départ en toute décontraction. C’est ainsi que cela peut bien se passer", reconnaît la Zurichoise, qui sera accompagnée d'Elise Chabbey, Jasmin Liechti, Fabian Weiss, Johan Jacobs et Stefan Bissegger lors du relais mixte.

Se battre jusqu'au bout samedi

Noemi Rüegg ne cache toutefois pas que son objectif principal réside dans la course en ligne de samedi (en direct dès 13h sur RTSsport.ch), pour laquelle elle aura, avec sa compatriote genevoise, une véritable carte à jouer. "Nous avons une équipe très forte et nous essayerons de faire le maximum pour offrir une belle course au public local. Ce sera une épreuve très difficile. Je pense qu’il n’y aura que quelques coureuses qui joueront la gagne à l’arrivée. J’espère qu’Elise ou moi serons dans ce groupe et que nous pourrons participer au sprint final", souhaite-t-elle.

Noemi Rüegg est focalisée sur ses deux objectifs avec l'équipe de Suisse à Zurich. [KEYSTONE - ENNIO LEANZA]

Quels que soient les résultats de la Zurichoise cette semaine, il s'agira aussi pour elle d'emmagasiner un maximum d'expérience car, pour elle qui a seulement 23 ans, sa carrière ne fait encore que décoller. Son 11e rang lors des récents Européens a une nouvelle fois confirmé que Noemi Rüegg était en train de s'installer parmi les coureuses d'avenir du peloton féminin. Pour le plus grand bonheur du cyclisme helvétique.

De Zurich, Bastien Trottet