Multiples fractures pour Remco Evenepoel

Remco Evenepoel souffre de fractures aux côtes, à l'omoplate droite et à la main droite. Le Belge a heurté un véhicule postal lors d'un entraînement. Le double champion olympique de Paris cet été, qui s'entraînait seul dans la région du Brabant flamand, au nord de Bruxelles, n'a pu éviter une voiture de la poste belge, dont la factrice a soudainement ouvert la porte.

Les images diffusées sur les réseaux sociaux et montrant le vélo du coureur brisé en deux témoignent de la violence du choc.

Evenepoel (24 ans) n'a pas été épargné par les chutes depuis le début de sa carrière, la plus grave s'étant produite lors du Tour de Lombardie en 2020, dans la descente du Mur de Sormano. Après un plongeon dans le vide d'une dizaine de mètres, il avait souffert d'une fracture du bassin et de lésions aux poumons.

En avril dernier, sur le Tour du Pays Basque, il avait lourdement chuté en descente, se fracturant l'omoplate et la clavicule droite. Il avait repris deux mois plus tard au Dauphiné et brillé en juillet sur les routes du Tour de France, prenant la 3e place au classement général pour sa première participation à la Grande Boucle. Il a ensuite remporté deux titres aux Jeux olympiques de Paris (course en ligne et contre-la-montre) ainsi que le chrono des Mondiaux de Zurich.

afp/alt