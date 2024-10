Marlen Reusser va mieux et s'engage avec Movistar

Après avoir connu des pépins de santé, Marlen Reusser (33 ans) semble sur la bonne voie. La cycliste suisse en profite d'ailleurs pour changer d'équipe. Elle portera le maillot de la Movistar la saison prochaine.

Marlen Reusser s'est engagée jusqu'à fin 2027 avec l'équipe espagnole, après avoir passé trois saisons au sein de la formation néerlandaise SD Worx Protime, . Cela marque pour elle le début d'une nouvelle ère après plusieurs problèmes de santé.

Forfait pour les JO de Paris et pour les Mondiaux de Zurich, la Bernoise dit aller vers le mieux et avoir fait de grands progrès dans son processus de guérison, même si tout n'est pas encore au top. "Je suis enfin sur la bonne voie et je suis très optimiste pour l'avenir, écrit-elle dans un communiqué. Dans ma nouvelle équipe, nous avons toutes les mêmes idées sur ce que nous pouvons réaliser ensemble. J'ai l'impression qu'il y a l'atmosphère idéale pour me développer davantage."

La santé demeure néanmoins la priorité de Marlen Reusser: "Je ne sais pas où est la ligne d'arrivée, mais je suis super, super motivée. J'ai hâte de travailler pour atteindre mes objectifs."

