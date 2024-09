Marlen Reusser confie ses craintes et sa souffrance

Marlen Reusser, dont la dernière course remonte au 19 mai, ne cache pas ses émotions et ses craintes dans le documentaire que SRF lui a consacré mardi soir. La Bernoise, atteinte dans sa santé, ne sait pas quand elle pourra reprendre la compétition ni si elle pourra à nouveau viser la victoire. "Ca me fout en l'air", confie-t-elle.

Le grand rêve d'un sacre olympique à Paris ou d'un triomphe aux Mondiaux à domicile à Zurich s'est envolé pour la coureuse de 32 ans. En 2024, elle voulait être "la meilleure version d'elle-même". Mais des infections des voies respiratoires et une grave chute fin mars au Tour des Flandres ont conduit au scenario du pire. La vice-championne olympique 2021 s'est fracturé la mâchoire, les deux conduits auditifs et 8 dents. Malgré un retour à la compétition en mai, les ennuis et les abandons se sont toutefois enchaînés ensuite. Pendant 4 semaines, elle a souffert de températures élevées et n'a pas pu s'entraîner sur son vélo. La santé, la seule préoccupation "J'ai besoin de beaucoup de patience. Il y a des gens qui ne se rétablissent pas", souligne Reusser, qui estime avoir été trop arrogante de penser que cela s'arrangerait tranquillement pour elle. "Maintenant, j'ai beaucoup plus d'humilité. Je ne peux pas être sûre de me rétablir. C'est une perspective particulière, dans laquelle je ne veux pas m'engager trop fermement." ats/alt