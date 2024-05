Les Suisses en grande forme à Nove Mesto

Mathias Flückiger, blanchi la vieille, a renoncé à prendre le départ de la course de sprint. Le Bernois se concentre entièrement sur la course olympique de cross-country de dimanche à Nove Mesto. Pour Flückiger, deuxième aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021, cette course représente la dernière occasion de se qualifier pour les Jeux d'été de Paris en se classant parmi les meilleurs.