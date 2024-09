Les héros des JO en quête d'arc-en-ciel

Zurich. Championnats du monde de cyclisme et de para-cyclisme sur route (21-29 septembre 2024).

Samedi 21. 17h15: Para-Cycling, contre-la-montre par équipe mixte Handbike (16,6km).

Dimanche 22. 10h: Para-Cycling, contre-la-montre dames B et C4/5 (29,9km). 12h: contre-la-montre élite dames (29,9km). 14h45: contre-la-montre élite messieurs (46,1km).

Lundi 23. 9h15: contre-la-montre juniors (24,9km). 12h15: Para-Cycling, contre-la-montre messieurs B (29,9km). 14h45: Para-Cycling, contre-la-montre messieurs C4/5 (29,9km). 14h45: contre-la-montre messieurs M23 (29,9km).

Mardi 24. 8h30: contre-la-montre juniors filles (18,8km). 11h: Para-Cycling, contre-la-montre dames C1/3 (18,8km) et H3/5 (18,8km) et messieurs C1/3 (18,8km) et H1/5 (18,8km). 16h: Para-Cycling, contre-la-montre dames H1/2 (11,3km) et T1/2 (11,3km) et messieurs T1/2 (11,3km).

Mercredi 25. 10h45: Para-Cycling, course en ligne messieurs B (103,2km) et dames B (84,7km). 14h: contre-la-montre par équipe mixte (53,7km).

Jeudi 26. 9h: Para-Cycling, course en ligne messieurs H1/2 (38,0km) et dames H1/5 (38,0km). 10h: course en ligne juniors filles (73,6km). 12h15: Para-Cycling, course en ligne messieurs C4/5 (90,2km) et messieurs C3 (71,6km). 14h15: course en ligne juniors (127,2km).

Vendredi 27. 8h30: Para-Cycling, course en ligne messieurs C1 et C2 (62,7km). 11h: Para-Cycling, course en ligne messieurs T1/2 (31,8km) et dames T1/2 (31,8km). 12h45: course en ligne messieurs M23 (173,6km).

Samedi 28. 8h15: Para-Cycling, course en ligne messieurs H3 (57,8km). 10h45: Para-Cycling, course en ligne dames C1/3 (56,5km) et C4/5 (70,2km). 12h45: course en ligne élite dames (154,1km).

Dimanche 29. 9h45: Para-Cycling, course en ligne messieurs H4 (57,8km) et H5 (57,8km). 10h30: course en ligne élite messieurs (273,9km).