Étape particulière dimanche sur le Tour de France. Les coureurs devront passer les fameux "chemins blancs" répartis en 14 secteurs pour un total de plus de 32 kilomètres sur les 199 que compte la 9e étape. La référence aux Strade Bianche en Toscane est claire et la course peut basculer à n'importe quel moment sur une crevaison ou un mauvais placement.

