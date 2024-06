Le tour de force de Romain Bardet, la défaillance pour Mark Cavendish

Une compétition cycliste ne s'arrête pas au nom du vainqueur. A ce titre, le Tour de France, événement-phare de l'année où se rassemblent les meilleurs coureurs de la planète, compte son lot quotidien de faits de course et d'anecdotes qui passent plus ou moins sous le radar. RTSsport.ch vous résume ici les points-clés de chaque étape pour que vous ne manquiez rien de cette 111e édition de la Grande Boucle.

Bastien Trottet et Valérian Pezzulla