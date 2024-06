Le souvenir de Gino Mäder

Le 16 juin, dernier jour du Tour de Suisse 2024, marquera l'anniversaire de la mort de Gino Mäder. Ce cycliste professionnel un peu particulier ne tombera pas dans l'oubli de sitôt.

15 juin 2023. Les coureurs se lancent à l'assaut des cols de la Furka, de l'Oberalp et de l'Albula, une course infernale pour tous ceux qui n'aiment pas grimper sur deux roues. Ce n'est pas le cas de Gino Mäder. Pourtant, ce devait être sa dernière course.

Dans la descente du col de l'Albula, Mäder quitte la route dans un virage à gauche et tombe dans le lit caillouteux d'un ruisseau en passant par un talus en pente et un barrage. Il décède le lendemain à l'hôpital en présence de ses parents et de son amie.

Près d'un an s'est écoulé depuis le tragique accident de ce grand espoir suisse. Il reste les nombreux souvenirs d'un homme très apprécié pour son caractère accessible, modeste pour un professionnel de son envergure, très autocritique et ambitieux en conséquence. Gino Mäder était différent. Nul doute que le souvenir de ce coureur d'exception accompagnera les coureurs lors de cette nouvelle édition du Tour de Suisse.

ats/tzing