Le relais mixte suisse sans Küng ni Schmid

La Suisse devra défendre son titre dans le contre-la-montre par équipe mixte des Mondiaux de Zurich sans Stefan Küng ni Mauro Schmid mercredi prochain. Les deux hommes vont se ménager.

La décision prise par les responsables de Swiss Cycling à la demande de Küng et Schmid trouve son origine dans le Tour d'Espagne. Le Thurgovien - qui disputera dimanche le chrono individuel - et le Bernois ont réalisé d'excellentes performances lors des 3 semaines de la Vuelta mais ont aussi dépensé beaucoup d'énergie.

Les deux hommes préfèrent miser sur la course sur route des Championnats du monde. Il s'agira de venir à bout, le dimanche 29, de près de 4500 mètres de dénivelé sur un parcours de 274 kilomètres pour un énorme volume de travail.

A la place de Küng et Schmid, qui faisaient partie de l'équipe sacrée championne du monde les 2 années précédentes, Johan Jacobs et Silvan Dillier formeront avec le spécialiste du "clm" Stefan Bissegger le trio masculin qui s'attaquera à la boucle de 27 km. Chez les femmes, la Suisse sera représentée comme prévu par Elise Chabbey, Elena Hartmann et Noemi Rüegg.

ats/tai