La Suisse 8e du relais mixte

La Suisse, double tenante du titre, n'a pu faire mieux que 8e du relais mixte des championnats du monde à Zurich. La victoire a souri à l'Australie, qui a devancé l'Allemagne de... 85 centièmes!

Les espoirs suisses, déjà assez minces en raison des absences de Marlen Reusser, Stefan Küng et Mauro Schmid, se sont évaporés après moins de cinq minutes de course. Johan Jacobs a en effet été lâché dans la première côte par ses coéquipiers Stefan Bissegger et Fabian Weiss.

Les messieurs ont passé le relais en 9e position au trio féminin composé d'Elise Chabbey, Noemi Rüegg et Jasmin Liechti, qui a gagné un rang et a terminé à près de trois minutes de l'équipe victorieuse. La Suisse avait remporté cette épreuve en 2022 et 2023, dans une composition alors bien plus compétitive.

Un podium en moins de 10 secondes

La lutte pour le titre mondial a été acharnée. Les Australiens - Michael Matthews, Ben O'Connor, Jay Vine, Grace Brown, Brodie Chapman et Ruby Roseman-Gannon - l'ont emporté sur le fil devant les Allemands. L'Italie a pris la médaille de bronze à 8 secondes seulement.

ats/pza