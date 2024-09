L'intouchable Pogacar sacré, Hirschi 6e

Marc Hirschi a dû se contenter d'une 6e place dans le championnat du monde sur route de Zurich. Déjà vainqueur du Giro et du Tour de France cette année, Tadej Pogacar a quant à lui signé un fabuleux triplé en se parant d'or sur la Sechseläutenplatz.

Pogacar a réalisé un numéro de haute voltige en partant à l'abordage à plus de 100km de l'arrivée pour s'offrir un triplé que seuls Eddy Merckx (en 1974) et Stephen Roche (en 1987) avaient réalisé jusqu'ici. Le Slovène a cueilli à 26 ans son premier titre mondial, succédant au Néerlandais Mathieu van der Poel au palmarès.

En bronze en 2020 à Imola, le leader de l'équipe de Suisse Marc Hirschi n'a pu que constater la supériorité de celui qui est son leader dans la puissante Team UAE. Le Bernois a tout tenté dans le final, mais il n'a rien pu faire face à la malice de l'Australien Ben O'Connor (2e) et à la pointe de vitesse de van der Poel (3e).

Dillier parmi les premiers attaquants

La Suisse a tout de suite été représentée aux avant-postes, Silvan Dillier faisant partie de la première échappée de six coureurs qui a lancé les hostilités. Ce sextette comptait encore près de cinq minutes d'avance à 170km de la fin, avant qu'une contre-attaque de dix hommes ne se mette en place à 130 bornes de l'arrivée.

La jonction a été opérée alors qu'il restait un peu plus de 100km à parcourir. Mais ce championnat du monde zurichois a pris une autre tournure quelques minutes plus tard seulement lorsque le grand favori Tadej Pogacar a attaqué dans la montée de Witikon, où la pente atteint les 20%.

Hirschi a tout tenté

Marc Hirschi a pour sa part attaqué une première fois dans la dernière ascension de la Züribergstrasse, à 22km de l'arrivée, provoquant simplement un regroupement derrière Pogacar.

Le Bernois a remis ça dans la montée de Zollikon, à 5km de l'arrivée, en vain. Il a dû laisser filer Ben O'Connor, qui est allé cueillir l'argent après 6h30 d'efforts (et avec 34'' de retard sur Pogacar), et a rapidement compris que Mathieu van der Poel (3e à 58'') était le plus rapide parmi les six candidats au bronze.

ats/efas