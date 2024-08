L'étape à Groves, le maillot rouge pour van Aert

Le Danois Jonas Vingegaard a remporté le Tour de Pologne pour la première fois de sa carrière. La 7e et dernière étape a été gagnée au sprint par le Néerlandais Olav Kooij. Vingegaard, double vainqueur du Tour de France (2022, 2023) et deuxième cette année, a conservé 13 secondes d'avance sur l'Italien Diego Ulissi et 20 sur son coéquipier néerlandais Wilco Keldermann. Meilleur Suisse de cette épreuve estampillée World Tour, Yannis Voisard a fini 9e alors que Jan Christen a terminé au 15e rang.