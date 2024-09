Jan Christen manque le podium, mais l'essentiel était ailleurs

La course en ligne masculine M23 a été éclipsée par la tragique nouvelle dans l'après-midi du décès de la jeune Suissesse Muriel Furrer. Déjà lancée au moment de l'annonce, l'épreuve a été à son terme avec un numéro "Pogacaresque" de Jan Christen, finalement 4e après avoir craqué à 10km de l'arrivée.

IMMENSE TRISTESSE L'inquiétude était très grande depuis 18h30 jeudi, lorsque l'UCI et Swiss Cycling ont communiqué que Muriel Furrer était dans un état "très critique" suite à une chute dans la course en ligne junior. La Zurichoise de 18 ans avait subi un grave traumatisme crânien et été évacuée d'urgence en hélicoptère. L'heure semblait déjà grave à ce moment-là, puisque Swiss Cycling a annulé séance tenante sa soirée officielle ainsi que toute communication extérieure.

Les paracyclistes en lice vendredi matin n'ont ainsi pas pu se rendre en zone mixte après leurs courses, même si le programme a été maintenu en accord avec la famille de la jeune Suissesse. La nouvelle tant redoutée est tombée à 14h48, annonçant que Muriel Furrer n'avait pas survécu à ses blessures.

UN SILENCE ASSOURDISSANT Dès lors, la Sechslaütenplatz de Zurich, centre névralgique des Mondiaux, s'est drapée d'un silence pesant. Le speaker a éteint son micro durant une quarantaine de minutes, laissant les coureurs traverser en silence la zone d'arrivée pour leur second passage sur la ligne. Comme un signe, l'orage a aussi redoublé de violence, assombrissant encore une atmosphère déjà lourde. Plus aucun bruit n'a semblé s'élever d'une place qui bourdonne pourtant constamment depuis samedi.

Deux sentiments prédominaient parmi les spécialistes présents à Zurich: la fatalité et la tristesse, car le monde du cyclisme venait de connaître une troisième perte en un peu plus d'une année après le décès de Gino Mäder lors du Tour de Suisse 2023 et celui du Norvégien André Drege lors du Tour d'Autriche au printemps dernier. L'UCI a de son côté décidé que la cérémonie protocolaire se déroulerait sans drapeau ni hymne en signe de deuil.

LA DER DANS CE FORMAT L'information peut sembler anecdotique au regard du contexte, mais il s'agissait de la dernière édition de la course masculine M23 sous le format actuel. En effet, l'UCI a annoncé vendredi que cette épreuve serait à l'avenir interdite aux coureurs évoluant dans des formations engagées en World Tour (1re division) ou ProTeam (2e division). Les équipes de développement (M23), évoluant sur le circuit continental (3e échelon), ne sont en revanche pas touchées par ce changement, ce qui pourrait créer une certaine incertitude dans le cas de coureurs appartenant à une équipe en World Tour mais évoluant avec la "Devo".

Dans tous les cas, des athlètes comme Jan Christen (20 ans), Isaac Del Toro (20 ans) et Antonio Morgado (20 ans), tous membres de l'équipe UAE-Emirates et animateurs de la course du jour, n'auront plus l'opportunité de s'aligner en M23 l'an prochain au Rwanda.

Le Mexicain Isaac Del Toro a attaqué à de nombreuses reprises durant la course M23. [IMAGO - Vincent Kalut]

DU POGACAR DANS LE TEXTE Disputée sous un temps changeant, avec une alternance de grosses averses et de rayons de soleil, la course a été particulièrement animée dans sa première partie, avec notamment quelques attaques et la chute du Fribourgeois Ilan Barhoumi à 130km de l'arrivée. Le Mexicain Isaac Del Toro s'est ensuite mis en évidence à plusieurs reprises à une centaine de kilomètres du but, tentant sans succès de s'échapper du peloton à chaque fois que la route s'élevait un minimum.

Toujours bien positionné, Jan Christen n'a jamais été piégé, bien aidé également par ses coéquipiers, dont la tactique a parfaitement fonctionné. L'Argovien a ensuite assumé son rôle de favori en lançant une attaque tranchante à 51km de l'arrivée dans la bien nommée Bergstrasse. A l'instar de son glorieux aîné, il ne lui en aura pas fallu plus pour prendre le large avec un raid solitaire que Tadej Pogacar lui-même n'aurait pas renié.

Niklas Behrens a devancé Martin Svrcek au sprint. [KEYSTONE - PETER DEJONG]

UN FINAL HALETANT Alors qu'il a longtemps compté une quarantaine de secondes d'avance sur le peloton, Jan Christen a soudainement commencé à perdre du terrain sur un groupe de poursuivants, parmi lesquels un certain figurait un certain Isaac Del Toro. L'écart est tombé à une quinzaine de secondes 17km de l'arrivée, tandis que l'Allemand Niklas Behrens et le Slovaque Martin Svrcek ont repris puis dépassé l'Argovien 7km plus tard, à 100 mètres du sommet de la dernière difficulté du jour. Jan Christen a finalement échoué à la 4e place d'une course dont il était pourtant le plus fort, le Belge Alec Segaert ayant résisté au retour de l'Argovien.

De quoi nourrir des regrets d'avoir peut-être présumé de ses forces, lui qui espérait que la course se décante à 80 ou 90km de l'arrivée. Une certaine impatience qui lui a probablement coûté une médaille, mais qui fait partie de son apprentissage du cyclisme professionnel. Resté dans le peloton, son grand frère Fabio a quant à lui terminé à la 13e place.

De Zurich, Bastien Trottet