Jan Christen: "Je suis le leader et je m'aligne pour aller chercher l'or"

Les Mondiaux de Zurich entrent dans leur dernière phase avec le début des courses en ligne chez les professionnels. Les espoirs masculins lanceront les hostilités cet après-midi, avant l'épreuve élite féminine de samedi et celle des hommes dimanche. Au sein du peloton M23, un nom est sur toutes les lèvres: celui de Jan Christen.

Jan Christen s’avance comme l’un des grands favoris de la course en ligne masculine M23 de cet après-midi. L’Argovien de 20 ans roule en effet depuis une année au sein de la prestigieuse équipe UAE-Emirates, qui a placé de grands espoirs en lui, au point de le signer jusqu’en 2028.

Ces Mondiaux à domicile sont l’un des objectifs de ma saison Jan Christen

Régulièrement aligné sur des épreuves estampillées World Tour, le natif de Leuggern aurait pu prétendre à disputer la course élite dimanche, mais le statut de prétendant à la victoire finale de Marc Hirschi, son futur-ex coéquipier, l’a contraint à se contenter de la course espoirs.

Le joker Fabio

"Je suis clairement le leader de l’équipe et je m’aligne pour aller chercher la médaille d’or. Si tout se passe correctement et que j’ai un peu de chance, c’est possible. Ces Mondiaux à domicile sont l’un des objectifs de ma saison", lance sans hésitation aucune Jan Christen, qui n’oublie toutefois pas qu’il ne sera pas seul à bord. "Avec mon frère Fabio, nous avons aussi un excellent coureur. C’est notre joker", ajoute-t-il à propos de son aîné (22 ans), membre de l'équipe Q35.5, qui milite en 2e division.

J’espère que la course s’ouvrira très tôt, à peut-être 80-90 km de l’arrivée Jan Christen

Cette course de 170 km pourrait donc être une affaire de famille, si l’on en croit le chef de file de l’équipe de Suisse M23, qui souligne avoir l’habitude d’épreuves plus longues et au dénivelé plus important. "J’espère que la course s’ouvrira très tôt, à peut-être 80-90 kilomètres de l’arrivée, car la partie en ville peut être très difficile", remarque l’Argovien de 20 ans.

Pas de course élite

Patrick Müller, le directeur sportif de Swiss Cycling, nous indiquait avant la compétition qu’une discussion avait eu lieu avec Jan Christen et qu’elle avait abouti à ce choix de l’aligner en M23. La pépite d’UAE-Emirates ayant roulé en tête lors de l’Amstel Gold Race (30e) et de la Clasica San Sebastian (9e), la question se posait de savoir s’il ne serait pas plus performant sur une course de plus de 270 km.

Jan Christen a remporté la médaille de bronze lors du contre-la-montre M23 des Mondiaux de Zurich. [KEYSTONE - MICHAEL BUHOLZER]

"Pour moi, ce n’était pas une décision facile de renoncer à la course élite. J’avais décidé de m’aligner uniquement sur la course en ligne élite, et je pense qu’en ayant eu une préparation parfaite et des conditions idéales, j’aurais pu jouer une médaille. Finalement, nous avons discuté de cela avec l’équipe et ils ont décidé que je devrais m’aligner en M23", regrette l’ambitieux Argovien.

La Suisse roulera pour lui

Il aura en tout cas une équipe complète à son service avec son frère Fabio, Fabian Weiss, Arnaud Tendon et Ilian Bahroumi. Pour le jeune Fribourgeois, que nous avons également rencontré en marge de la course M23, la question ne s’est pas posée un seul instant. "Le but est clair: aider Jan Christen, parce qu’il a vraiment des chances de gagner", établit-il.

Le vainqueur sera très certainement un coureur du World Tour Daniel Atienza

De quoi générer une certaine frustration pour lui? "Je suis très compétiteur, mais je suis aussi réaliste. Vu mon année 2024, je sais que je n’ai pas beaucoup de chances de faire un résultat. Mentalement, je sais aussi mettre mon ego de côté et me dire que je vais rouler pour aider Jan à gagner, vu qu’il est capable de le faire", admet le Bullois de 19 ans.

Des adversaires habituellement coéquipiers

Jan Christen aura pour adversaires des athlètes qu’il connait bien, puisque les autres prétendants au titre courent également sous le maillot de l’équipe UAE-Emirates durant la saison. "Le vainqueur sera très certainement un coureur du World Tour. Avec le Portugais Antonio Morgado, le Mexicain Isaac Del Toro et donc Jan Christen, il y a un trio de favoris qui se dégage un petit peu", analyse Daniel Atienza, consultant et co-commentateur pour RTS Sport.

La Suisse peut-elle décrocher un premier sacre mondial en M23 depuis celui de Marc Hirschi en 2018? Début de réponse à partir de 12h45 en direct sur RTSsport.ch, puis sur RTS 2 dès 15h30.

De Zurich, Bastien Trottet