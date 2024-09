Jan Christen en bronze sur le chrono M23

Jan Christen (20 ans) a obtenu la médaille de bronze lors du contre-la-montre M23 des championnats du monde à Zurich. L'Argovien a ainsi offert une troisième médaille à la Suisse lors de ces épreuves.

Au terme des 29,9 km entre Gossau et Zurich, Christen n'a été devancé que par deux concurrents. L'or est revenu à l'Espagnol Ivan Romeo Abad avec 32 secondes d'avance sur le Suédois Jakob Söderqvist et 40 sur le Suisse, qui est professionnel dans l'équipe UAE: "C'est incroyable d'obtenir une médaille devant mon public, même si j'aurais préféré l'or! Mais ça me donne de la confiance et de l'énergie pour vendredi (Ndlr: la course en ligne) où j'espère pouvoir montrer de quoi je suis capable!"

Parti tôt dans la journée, Jan Christen a dû prendre son mal en patience en voyant ses concurrents défiler les uns après les autres: "Je ne comprends pas pourquoi je suis parti si tôt, parce que d'habitude je pars dans les 15 derniers, mais l'UCI en a décidé autrement." En plus de cette attente, l'Argovien n'a pas vraiment eu de chance avec la météo: "Quand je suis parti, la route était encore bien mouillée alors que pour les derniers, elle est complètement sèche. J'aurais voulu que la course soit équitable mais ça n'a pas été le cas, je ne peux rien y faire."

Le favori belge Alex Segaert s'est écroulé en fin de course et a dû se contenter du quatrième rang. L'autre Suisse en lice, Fabian Weiss, a terminé 19e à 1'59 du vainqueur.

