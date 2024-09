Jan Christen échoue au pied du podium

Le panache de Jan Christen n'aura pas suffi pour remporter l'or sur la course en ligne des moins de 23 ans des Mondiaux de Zurich. Parti en solitaire à 50km de l'arrivée, l'Argovien a fini par être repris à 10km du but. Epuisé, Christen a ensuite manqué de force pour jouer le podium. La victoire est revenue à l'Allemand Niklas Behrens.

Christen, considéré à 20 ans comme le plus grand talent de la relève helvétique, a finalement été devancé de onze secondes par le Belge Alex Segaert dans la lutte pour le bronze. Comme une revanche du contre-la-montre où l'Argovien avait décroché le bronze et le Belge la 4e place.



Marc Hirschi, qui avait triomphé en 2018, reste donc le seul Suisse champion du monde M23 de la course en ligne. Le titre a été remporté par Behrens au sprint devant le Slovaque Martin Svrcek.

ats/pza