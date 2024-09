Flurina Rigling, une passionnée de technologie qui croule sous les médailles

Nouvelle championne du monde du contre-la-montre, la paracycliste Flurina Rigling fait partie des meilleures athlètes de la planète dans la catégorie C2. RTS Sport est allé à sa rencontre en marge des Mondiaux de Zurich.

Dans la foulée des Jeux paralympiques de Paris, qui se sont terminés le 8 septembre dernier, les paracyclistes enchaînent un second événement majeur consécutif avec les Mondiaux unifiés à Zurich. Médaillée dans la capitale française lors de la course en ligne sur route (2e) et lors de la poursuite individuelle sur piste (3e), Flurina Rigling n'a donc pas eu le temps de tergiverser après ses bons résultats. Cela ne semble pas avoir dérangé la Zurichoise de 28 ans, championne du monde en titre de la course en ligne, qui a été sacrée chez elle mardi dans un chrono qui lui avait échappé de justesse en 2023 (2e).

"C’est un grand challenge pour moi parce que je n’ai pas vraiment eu le temps de réaliser tout ce que j'ai vécu à Paris. Mais en même temps, c'est aussi bien que ça recommence immédiatement, parce que c'est aussi difficile quand tu es 100% et qu’après il n’y a plus rien", expliquait-elle à la veille du contre-la-montre. "La saison a été très longue. J’ai commencé en janvier en Australie, on est en septembre et j'ai eu les Jeux paralympiques avant. Quand je regarde ce que j'ai déjà fait jusqu'à maintenant, cela me rend fière", ajoute-t-elle.

La technologie, un besoin et une passion

Désormais diplômée en sciences politiques à l'Université de Zurich, Flurina Rigling peut maintenant se consacrer intégralement à son sport. "L'armée m’a énormément soutenue. C'est important pour nous, les athlètes, parce que chaque année, j'ai 130 jours où je suis payée quand je fais mes compétitions ou mes entraînements. Et ça, c'est extrêmement important, parce que ce n’est pas naturellement que des sponsors nous soutiennent pour plusieurs années", développe-t-elle, pleine de reconnaissance.

C'est important d'avoir quelque chose à côté du sport parce que dans le sport, tout n'est pas toujours parfait Flurina Rigling

Véritable passionnée de technologie et recherchant toujours à avoir du matériel de pointe à sa disposition, la native de Hedingen s’est entourée de techniciens pour mettre au point son vélo et ses chaussures, spécifiquement imprimées en 3D. "L’une des raisons pour lesquelles cela va tellement bien pour moi, c’est parce que j'aime bien m’intéresser au matériel. Mais d’un autre côté, je suis aussi contrainte de le faire. Le sport, c’est quelque chose que j'ai voulu faire et d’un autre côté, le sport de haut niveau nécessite d’être attentive à ces choses-là. Ce sont deux aspects qui se complètent bien", apprécie-t-elle.

En raison de son handicap, Flurina Rigling doit en effet avoir recours à quelques artifices pour pouvoir disputer des courses cyclistes. "Je suis née avec seulement un doigt par main et mes pieds sont aussi affectés", illustre la Zurichoise en montrant ses mains. L'occasion d'y voir un ongle rouge à croix blanche d'un côté et rayé de bleu et blanc de l'autre. Impossible pour elle d'utiliser un vélo "classique" dans ces conditions, d'où la nécessité d'effectuer certaines adaptations sur sa machine.

L'équilibre par les champignons

Pour nombre d'athlètes, la période post-olympique est synonyme de grands changements. Un cycle s'achève et il faut en lancer un nouveau, tout en conservant un équilibre précieux entre la carrière sportive et la vie privée. "J'aime la nature, j'aime être dehors, j'aime faire la cuisine, aller aux champignons et il me faut cet équilibre. C'est important d'avoir quelque chose à côté du sport parce que dans le sport, tout n'est pas toujours parfait, mais si tu as aussi d'autres passions, cela aide pour équilibrer le tout", décrit la nouvelle championne du monde du chrono.

Ses études terminées, elle ambitionne maintenant d'apprendre l'espagnol et d'aller s'entraîner dans la péninsule ibérique. Si ce n'est pas forcément là-bas qu'elle cueillera le plus de champignons, il lui reste d'abord une dernière récolte à effectuer en Suisse: celle d'un second titre mondial consécutif sur la course en ligne samedi matin.

De Zurich, Patrick Délétroz et Bastien Trottet