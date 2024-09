Evenepoel sacré en contre-la-montre, Küng 8e

Remco Evenepoel a conservé son titre de champion du monde du contre-la-montre à Zurich. Le Belge, vainqueur du CLM et de la course en ligne des Jeux olympiques de Paris, a devancé les Italiens Filipo Ganna et Edoardo Affini. Du côté suisse, la déception est grande. Meilleur helvète, Stefan Küng a terminé à la 8e place.

Evenepoel, qui devient le premier coureur de l'histoire à remporter le titre mondial et olympique lors d'une même année, a devancé Ganna de 7 secondes et Affini de 55 secondes. En tête de 20 secondes après le dernier intermédiaire, le Flamand a joué à se faire peur en perdant 13 secondes au profit de Ganna dans la dernière partie plate. Une montée fatale pour Küng Pour Küng, qui a fini à 1'48 d'Evenepoel, la seule véritable difficulté du jour, située à mi-parcours de ce contre-la-montre de 46,1km, lui a fait perdre tout espoir de monter sur le podium. En effet, alors qu'il pointait encore au 4e rang à 21 secondes d'Evenepoel après le premier temps intermédiaire, il a reculé au 9e rang au sommet de la bosse. Autre Suisse au départ, Stefan Bissegger a fini à une modeste 29e place à 4'05 du lauréat du jour. >> A lire aussi : Après l'or olympique, l'or mondial pour Grace Brown pza