Dylan Groenewegen s'impose au sprint lors de la 6e étape

Le Néerlandais Dylan Groenewegen s'est imposé au sprint à Dijon au terme de la 6e étape du Tour de France. Le Slovène Tadej Pogacar a conservé le maillot jaune à la veille du premier contre-la-montre individuel.

Cette étape de transition, dans laquelle aucune échappée notable ne s'est produite, s'est conclue sur le sprint massif attendu. Groenewegen (Team Jayco AlUla), qui a levé les bras pour la sixième fois à titre individuel sur la Grande Boucle, a devancé l'Erythréen Biriam Girmay et le Colombien Fernando Gaviria.



Entre Mâcon et Dijon (163,5 km), les leaders ont passé une journée assez tranquille, même si l'équipe Jumbo-Lease a bike a tenté une offensive en formant une bordure à un peu plus de 70 km de l'arrivée. Un moment isolé avec le groupe de tête, Pogacar a vu avec soulagement le deuxième peloton, dans lequel figuraient tous ses coéquipiers, faire assez vite la jonction.



Vendredi, les coureurs disputeront le premier contre-la-montre individuel de cette 111e édition. Le parcours de 25 km reliera Nuits-Saint-Georges à Gevrey-Chambertin, deux villages célèbres de Bourgogne pour leurs grands crus.

