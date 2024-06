Demi Vollering récidive à Villars-sur-Ollon

Au lendemain de sa victoire lors de la 1re étape du Tour de Suisse, Demi Vollering a remis ça. La Néerlandaise s'est imposée dans le contre-la-montre entre Aigle et Villars-sur-Ollon. Meilleure Suissesse, Elise Chabbey s'est classée à la 17e place.

Vollering a devancé de 18 secondes l'Italienne Elisa Longo Borghini et de 26 la Néo-Zélandaise Kim Cadzow. Comme la veille, où elle avait roulé en solitaire pendant 50 km et n'avait été rattrapée que dans l'avant-dernier kilomètre, Elise Chabbey a terminé meilleure Suissesse. La Genevoise de 31 ans a cependant payé les efforts fournis la veille et a perdu près de 3'30 sur Vollering pour échoir à la 17e place.

Au général, Vollering mène avec 1'26 d'avance sur Longo Borghini. Chabbey a cédé sept places et se retrouve 10e à 4'13. La troisième étape de lundi se fera sur 125,6 km entre Vevey et Champagne.

ats/fg