Coups de théâtre en 2019

La cinquième étape du Tour de France s'élance mercredi de St-Jean-de-Maurienne. En 2019, au départ de la même ville, Thibault Pinot espérait aller conquérir le maillot jaune. La France y croyait mais rien ne s'est passé comme prévu, ni pour le coureur, ni pour la course, interrompue au sommet du col de l’Iseran, la grêle ayant rendu impraticable la route entre Val d’Isère et Tignes. Images incroyables et victoire d’Egan Bernal, dans l’étape et au général, deux jours plus tard.

RTSsport