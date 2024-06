Chris Froome écarté par son équipe

La Néerlandaise Anna van der Breggen, l'un des plus beaux palmarès du cyclisme féminin, va faire son retour à la compétition en 2025 après 3 ans d'absence. L'équipe SD Worx-Protime, pour qui elle roulera ces 2 prochaines saisons et chez qui elle retrouvera notamment Marlen Reusser, l'a annoncé. Championne olympique et double championne du monde sur route, Anna van der Breggen (34 aans) s'était retirée des compétitions il y a 3 ans et occupait depuis 2022 un poste de manager au sein de la formation néerlandaise. Elle a assuré en conférence de presse que "la motivation est totalement revenue".