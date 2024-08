Charlotte Kool remporte la première étape

La Néerlandaise Charlotte Kool a remporté la première étape du Tour de France femmes.

Elle s'est imposée au sprint devant la Finlandaise Anniina Ahtosalo et l'Italienne Elisa Balsamo, au terme des 123km entre Rotterdam et La Haye. La sprinteuse de l'équipe DSM-Firmenich endosse par la même occasion le 1er maillot jaune de cette 3e édition de la Grande Boucle féminine. Des deux Suissesses au départ, seule Noemi Rüegg a pu suivre la tête de course. La 7e des JO a fini 26e. La Genevoise Elise Chabbey, 18e à Paris, a terminé à 2'22 au 146e rang.

"C'est peut-être le plus beau jour de ma vie"

Il s'agit de la 1re victoire de Kool cette saison. La Néerlandaise, 2e de l'étape de Blagnac et 3e à Clermont-Ferrand l'an passé, ne s'était jamais imposée sur le Tour. "C'est un rêve qui se réalise après un début de saison pas facile", a-t-elle réagit, au comble de l'émotion. "Je pensais être partie trop tôt mais j'ai tenu bon. C'est peut-être le plus beau jour de ma vie", a poursuivi la Néerlandaise.

Deux étapes sont au programme de la journée de mardi. En matinée, une courte course en ligne de 67 kilomètres se déroulera entre Dordrecht et Rotterdam, avant un contre-la-montre de 6,3km dans les rues de la cité portuaire en fin d'après-midi.

afp/bur