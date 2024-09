Celine van Till remporte l'argent après l'or

Celine van Till a remporté la médaille d'argent lors de la course sur route des Mondiaux de Zurich en catégorie T2. C'est la 2e médaille de la Genevoise, déjà sacrée sur le contre-la-montre.

La Romande de 33 ans a franchi la ligne d'arrivée après 31,8 km, avec une minute de retard sur Emma Lund. La Danoise, déjà championne olympique, a réussi à conserver son titre mondial.

"Elle était très forte, beaucoup plus forte. Je suis heureuse pour elle qu'elle ait gagné. Malheureusement pour moi, cela n'a pas joué. J'étais extrêmement émue sur cette course et depuis hier suite à la chute de Muriel", a expliqué Celine van Till au micro de la RTS.

Beaucoup d'émotions

La Genevoise, dont le handicap provient d'une grave chute à cheval, peinait à retenir ses larmes après la course. "Je suis passée par là, donc non seulement je m'identifie à elle, mais je sais par où elle passe. Je lui souhaite le meilleur et plein de courage à sa famille et à ses proches", a-t-elle courageusement ajouté.

Double médaillée d'argent lors des Jeux paralympiques, celle qui est aussi membre du Grand Conseil genevois a donc fait encore mieux lors de ces Mondiaux zurichois. Il s'agit de la 8e médaille pour la Suisse lors de ces championnats, dont 6 sont à mettre sur le compte du paracyclisme.

>> A lire aussi : Muriel Furrer est décédée

ats/bur