Biniam Girmay remporte la 8e étape au sprint

Un peu plus d'une année après le décès tragique de Gino Mäder lors du Tour de Suisse, le peloton professionnel a de nouveau perdu l'un des siens en course. Le Norvégien André Drege (25 ans) est décédé dans la descente du Grossglockner lors de la 4e étape du Tour d'Autriche. Les circonstances exactes de l'accident ne sont pas encore connues. Ses proches et les membres de son équipe doivent décider si la dernière étape aura lieu dimanche ou pas. Membre de l'équipe Coop-Repsol en 2e division, il était pressenti pour rejoindre l'équipe Jayco-Alula l'an prochain.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info