Ben O'Connor assomme les favoris en solitaire

Ben O'Connor (Decathlon-AG2R) a réalisé un véritable numéro lors de la 6e étape de la Vuelta. Vainqueur en solitaire à Yunquera, l'Australien de 28 ans s'est emparé du maillot rouge de leader.

Parti dans l'échappée du jour en compagnie de onze autres coureurs, Ben O'Connor s'est isolé en tête à un peu plus de 25km de l'arrivée et a chipé la tunique de leader à Primoz Roglic (Red Bull-Bora), arrivé plus de 6 minutes plus tard avec le peloton. Cette étape de 186km entre Jerez et Yunquera a eu la particularité de s'élancer... des allées d'un supermarché.

Le leader de la formation Decathlon-AG2R, qui devient le 111e coureur à remporter une étape sur les trois grands tours, compte désormais 4'51 d'avance sur son dauphin slovène, triple vainqueur et grand favori de l'épreuve. A noter que le Britannique Adam Yates, co-leader de l'équipe UAE-Emirates, a chuté et perdu plus de 2 minutes sur les principaux favoris.

Côté suisse, Stefan Küng (Groupama-FdJ) s'est classé 69e de l'étape à 13'50 de Ben O'Connor et pointe à 20'48 de l'Australien au général (62e), tandis que Mauro Schmid (Jayco-AlUla) a terminé 156e à 25'52 (129e à 38'24).

