Alessandra Keller seulement 7e en cross-country, Pauline Ferrand-Prévot en or

Pas de médaille suisse lors de l'épreuve olympique de cross-country féminin. A Elancourt, Alessandra Keller n'a pu faire mieux que 7e, à 4'41" de Pauline Ferrand-Prévot. La grande favorite française a fêté une victoire écrasante à domicile devant l'Américaine Haley Batten et la Suédoise Jenny Rissveds.

Les vététistes suisses ne sont pas parvenues pas à réitérer leur succès de Tokyo 2021 aux Jeux olympiques de Paris. Alessandra Keller s'est classée septième, Sina Frei a été éliminée très tôt de la course suite à un problème technique. L'incroyable triplé ne pouvait de toute façon pas être réitéré puisque les nations n'ont droit qu'à deux athlètes cette année.

Les espoirs suisses reposaient sur les épaules d'Alessandra Keller. Mais la Nidwaldienne n'a pu suivre les meilleures dont Pauline Ferrand-Prévot, Haley Batten et Jenny Rissveds. Keller a fait un immense effort pour revenir sur les 2 dernières citées, mais elle a payé cela en fin de course. De la 4e place, la dominatrice du classement de la Coupe du monde a rétrogradé à la 7e place. La 2e Suissesse, Sina Frei, a disputé une course anonyme, elle qui avait décroché l'argent au Japon.

Cross-country dames: Pauline Ferrand-Prévot (FRA) écrase la concurrence et s’offre l’or olympique / Jeux olympiques / 59 sec. / aujourd'hui à 13:00

Partie comme une fusée, Pauline Ferrand-Prévot a dominé cette épreuve de la tête et des épaules avec près de 3 minutes d'avance sur ses rivales. Un final en apothéose pour la Tricolore de 32 ans, quintuple championne du monde, qui avait préparé cette course comme jamais. Batten a pris l'argent et Rissveds le bronze.

A noter les déboires de 2 athlètes qui étaient bien placées. Au 4e tour, l'autre Française, Loana Lecomte, a fait un soleil sur une partie technique et a dû abandonner alors qu'elle occupait la 3e place derrière Puck Pieterse. La Néerlandaise était installée dans un fauteuil pour aller chercher dans la médaille d'argent, mais une crevaison a eu raison de ses ambitions. Le changement de vélo lui a fait perdre le rythme, même si elle a pu finalement se classer 4e. Ces événements ont profité à la Suédoise Jenny Rissveds, championne olympique à Rio en 2016, et à l'Américaine Haley Batten.

ats/bao