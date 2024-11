Aarau deux fois ville-étape en 2025

Le Tour de Suisse 2025 continue de prendre forme. Le départ des 2e et 3e étapes sera donné à Aarau.

Après la 1re étape du dimanche 15 juin avec un circuit à Küssnacht, la caravane se déplacera vers le chef-lieu du canton d'Argovie. De là, les coureurs partiront vers les deux étapes suivantes au Lac Noir dans le canton de Fribourg et à Heiden dans le canton d'Appenzell. Selon le communiqué des organisateurs, il est prévu d'intégrer une boucle de départ afin que les Argoviens puissent voir les coureurs deux fois.

La 4e étape se terminera à Piuro dans la Valteline italienne, un lieu situé entre les cols du Splügen et de la Maloja. On ne sait pas encore d'où partira la 6e étape qui se terminera à Neuhausen am Rheinfall. Les organisateurs prévoient de dévoiler le tracé complet début 2025

ats/alt