Vendée Globe: l'aventure vue depuis la Suisse

Quarante navigateurs et navigatrices - 6 femmes et 34 hommes - s'attaquent à ce tour du monde en solitaire et sans escale. Parmi eux, trois Suisses: Alan Roura, Justine Mettraux et Oliver Heer. Si le dernier nommé, premier Suisse allemand à participer à la course, tentera avant tout de boucler l'Everest des mers, les deux autres peuvent prétendre à un joli classement... s'ils parviennent à éviter les embûches.

A 31 ans, Alan Roura participe déjà à son troisième Vendée Globe et tentera de faire mieux que son 17e rang lors de la dernière édition. "Le Vendée 2020/21 était dur à accepter. Là, je repars avec le couteau entre les dents", lâche celui qui avait connu de nombreux soucis techniques.

"Un top-10 serait satisfaisant. Mais c'est dur de tout anticiper, même si on a bien pu se préparer", souffle la Genevoise de 38 ans, qui participera à son premier Vendée Globe. "Il y a des nouveaux bateaux qu'on ne connaît pas, il y a forcément une grosse concurrence, et il y a évidemment les impondérables", rappelait Justine Mettraux à Keystone-ATS en août.