Valentino Rossi: "J'ai toujours voulu piloter des voitures de courses" 

Dans le cadre de sa nouvelle vie dans le championnat du monde d'Endurance (WEC), Valentino Rossi a reçu la RTS à Spa-Francorchamps lors de la 3e manche de la saison. Il a évoqué sa passion pour les quatre roues, ses débuts dans la catégorie et l'importance de la prochaine manche: les 24 heures du Mans (15-16 juin).

L’histoire de Valentino Rossi dans le monde des sports motorisés connait cette année un nouveau chapitre. Après 21 ans en MotoGP, "Il Dottore" a voulu réaliser l’une de ses passions: participer à des courses de voiture. Un monde auquel il s’était déjà frotté durant sa carrière à deux roues.

Durant les années 2000, Rossi a effectué des tests de Formule 1 avec Ferrari et a également disputé quelques courses de rallye, dont 3 manches du championnat du monde. Au début des années 2010, il s’est intéressé aux catégories GT en effectuant quelques courses. Il y a trouvé sa voie pour sa deuxième vie.

Valentino Rossi sur 4 roues: une nouvelle passion / Sport dimanche / 4 min. / le 12 mai 2024

"Piloter des voitures de courses a toujours été ma passion, confie le nonuple champion du monde de moto. Durant des années, j’ai cherché à comprendre lesquelles me correspondait le plus. J'en suis arrivé à la conclusion que ce sont les voitures de GT (ndlr: Grand Tourisme). Les voitures sont belles et amusantes à conduire. Et contrairement au rallye, on est sur la piste, ce que je préfère car j’y suis plus habitué."

Après deux années dans le championnat "GT World Challenge", Valentino Rossi intègre donc le championnat le plus prestigieux des courses d’endurance automobile avec le Team WRT. Ses débuts y sont prometteurs. La BMW M4 GT3 numéro 46, qu’il partage avec Ahmad Al Harthy et Maxime Martin, termine 4e de sa catégorie lors de la course d’ouverture au Qatar et 2e lors de la deuxième épreuve de la saison à Imola, en Italie. La troisième étape à Spa s’est moins bien terminée avec un abandon en raison d’un accrochage avec un autre véhicule.

La BMW M4 GT3 pilotée par Valentino Rossi. [IMAGO/Eibner - IMAGO/Augst / Eibner-Pressefoto]

Malgré tout, l’équipage 46 est actuellement 4e du championnat du monde. "On a fait un très bon début de saison grâce à de bonnes stratégies, surtout à Imola, note l'Italien. Le feeling est bon."

Un début de saison qui sert également de préparation au "Dottore" en vue des 24 heures du Mans. Une course légendaire, si ce n’est la plus mythique du monde. Près de 300'000 personnes sont attendues sur le circuit de la Sarthe les 15 et 16 juin prochain.

Au Mans, la qualité de pilotage ne fait pas tout. Les pilotes parcourent deux tours d’horloge complets, quelles que soient les conditions météorologiques. Valentino Rossi se réjouit d'y être: "Il s'agit d'une course spéciale, la plus fameuse du monde. Ce sera un grand événement avec beaucoup de gens (ndlr: il se disputera à guichets fermés). Je me réjouis de piloter sur cette piste et j’espère qu’on fera un bon résultat."

Anthony Loewer, à Spa-Francorchamps