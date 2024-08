Une troisième place qui rend Zoé Claessens "trop contente"

A seulement 23 ans, Zoé Claessens a ajouté une nouvelle ligne à son palmarès en BMX. Après deux médailles d'argent dans des championnats du monde (2022 et 2024) et trois titres de championne d'Europe (2021, 2023 et 2024), la Vaudoise a conquis le bronze olympique. Après la finale, Claessens était forcément heureuse.

Pas convaincue par ses manches en demi-finales: "Je n'ai pas forcément réussi mes meilleures demi-finales, mais j'ai réussi à passer", la Suissesse ne s'est pas laissée envahir par le doute. Elle a tout d'abord fait un choix tactique payant en prenant le départ à l'extérieur: "Je me suis dit que j'allais tout donner pour la finale en choisissant la porte 8 pour ne pas me faire serrer". Cette position ne lui a pas seulement permis de ne pas se faire piéger mais également "d'aller à fond" dès le départ. "C'était un rêve" Preuve en est de la science tactique exceptionnelle de Claessens, elle est ressortie du premier virage en troisième position, pour ne finalement jamais la lâcher et goûter au bonheur d'une médaille olympique: "Je finis avec la médaille de bronze, c'était un rêve, donc je suis trop contente." Zoé Claessens apporte donc une 6e médaille à la délégation suisse, après l'or de Chiara Leone en tir, l'argent de Julie Derron en triathlon, et les bronzes de Roman Röösli et Andrin Gulich en aviron, d'Audrey Gogniat en tir, de Roman Mityukov en natation. Zoé Claessens s'exprime à chaud après avoir gagné sa première médaille olympique / Jeux olympiques / 52 sec. / hier à 18:55 >> A lire aussi: : Zoé Claessens décroche le bronze! pza avec ats