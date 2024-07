Une 2e défaite pour George et les Wizards

Kyshawn George et les Wizards ont subi leur deuxième défaite en trois matches dans la Summer League de Las Vegas. Washington s'est incliné 82-80 face à Portland.

Auteur de 14 points deux jours plus tôt face à Houston, Kyshawn George a vécu une soirée plus compliquée mardi. A nouveau aligné dans le cinq de base, l'ailier valaisan a certes réussi 7 rebonds et 6 points (à 2/4 au tir). Mais il accuse un différentiel de -15, le moins bon chez les Wizards, en 23'40 passées sur le parquet.

A noter par ailleurs l'infâme 0 sur 15 au shoot du no 2 de la draft Alexandre Sarr chez les Wizards. L'intérieur français s'est quelque peu rattrapé en réussissant 9 rebonds, 3 contres et 3 assists.

ats/fg