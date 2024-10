Un Fribourg vaillant s'incline en prolongation contre Cholet

Fribourg Olympic a réussi une superbe performance en Coupe d'Europe. Les Fribourgeois ont poussé les Français de Cholet en prolongation, s'inclinant finalement de justesse 85-81 lors de la 4e journée de la phase de poules.

Fribourg n’est pas passé loin de signer l’un de ses plus beaux exploits sur la scène européenne. Sur leur parquet, les Fribourgeois ont failli renverser l’actuel 2e du championnat de France, qui a formé Antoine Rigaudeau et Rudy Gobert. Le champion de Suisse conserve toutefois toutes ses chances de prendre la 2e place de ce groupe devant Anvers et Constanta et de se hisser en huitièmes de finale.

Battu 90-75 le 8 octobre à Cholet, Fribourg Olympic a inscrit les neuf premiers points de la rencontre, menant ensuite 22-12. Mais les Français ont également signé un partiel de 9-0 pour revenir dans ce match. Cholet a finalement forcé la décision grâce à un tir à 3 points de Nathan De Sousa pour mener 83-80 à 71’’ du buzzer.

Avec ses 20 points, Chimezie Offurum aurait pu être le héros de la rencontre s’il avait entré son tir à 2’’ de la fin du temps réglementaire pour donner la victoire à Fribourg.

ats/btro