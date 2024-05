Un billet pour Paris pour le quatre sans barreur

Le quatre sans barreur suisse a décroché son billet pour les Jeux olympiques de Paris. Sur le Rotsee, Kai Schätzle, Patrick Brunner, Tim Roth et Joel Schürch ont obtenu la 2e place de la finale du tournoi de qualification derrière l'Italie.

C'est la 5e embarcation suisse qui sera présente au rendez-vous parisien cet été. Une 6e a suivi grâce à la Bernoise Aurelia-Maxima Janzen (20 ans), qui a pris la 2e place en skiff et a donc aussi gagné le droit de se rendre à Paris.

Si la qualification du quatre sans barreur était attendue, il fallait un exploit pour le deux de couple poids légers dames formé par Eline Rol et Olivia Nacht. Mais cela ne s'est pas produit, le duo finissant au 5e rang à plus de 7 secondes d'un billet pour Paris.

La déception est aussi de mise pour le deux de couple dames: Jeannine Gmelin et Nina Wettstein ne sont pas parvenues à aller au bout de leur rêve. Elles n'ont pris que la 5e place de la course, à plus de 8 secondes des Britanniques classées 2es. Gmelin ne disputera ainsi pas ses 3es JO.

