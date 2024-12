Un 5e succès de suite pour Atlanta

Les Hawks ont signé une performance de choix mercredi pour cueillir leur 5e victoire de suite en NBA. Clint Capela et ses coéquipiers sont allés s'imposer 119-104 sur le parquet de Milwaukee, qui restait pour sa part sur 7 victoires d'affilée.

Clint Capela est resté discret sur le plan offensif face aux Bucks, avec 8 points à 4/10 au tir. Mais, comme 2 jours plus tôt face à La Nouvelle-Orléans, l'intérieur genevois a maîtrisé les airs. Il a ainsi capté 17 rebonds, égalant justement son meilleur total de la saison réalisé face aux Pelicans.



Qualifié pour les quarts de finale de la NBA Cup où il devra affronter les New York Knicks mercredi prochain, Atlanta a d'ailleurs survolé les débats sous les panneaux: 55 rebonds à 40, et 64 points marqués dans la raquette contre 34 pour les Bucks de Giannis Antetokounmpo (31 points, 11 rebonds).



Les Hawks, qui menaient de 11 points à la mi-temps, ont forcé la décision en signant au retour des vestiaires un partiel de 9-0 qui leur a donné 20 longueurs d'avance (79-59). Ils ont ensuite parfaitement géré leur affaire, leur marge excédant toujours les 7 unités.

ats/alt