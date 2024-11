Un 4e succès en 4 matches pour la Suisse

L'équipe de Suisse masculine est toujours invaincue dans la 1re phase des pré-qualifications à la Coupe du monde 2027. Elle a cueilli en Azerbaïdjan son 4e succès en 4 sorties (85-55).

Les joueurs d'Ilias Papatheodorou sont allés s'imposer 85-55 à Bakou sans Roberto Kovac, blessé. Ils ont forcé la décision dans un 3e quart conclu sur un partiel de 16-1.

Cette rencontre avait pourtant démarré de la pire des manières pour une sélection helvétique dont la marge n'était que de deux unités à la mi-temps (35-37). L'Azerbaïdjan menait ainsi 11-0 après seulement 2'27 de jeu face à une équipe de Suisse amorphe.

Un temps-mort salvateur

Le temps-mort demandé à cet instant par Ilias Papatheodorou a permis aux Helvètes de se ressaisir. Un partiel de 7-0 - avec 5 points de Dylan Ducommun au passage - a suivi, et ils ont pris pour la première fois l'avantage à la 17e (28-29) après un lay-up de Toni Rokac au bout d'une contre-attaque.

Rokac et Ducommun furent d'ailleurs deux des principaux garants du succès helvétique, qui s'est dessiné entre la 26e (42-45) et la 33e minute (43-68). L'ailier-fort du Cibona Zagreb a réussi 19 points, avec un 8/10 au tir, le meneur d'Union Neuchâtel cumulant 14 points, 5 passes décisives et 3 rebonds. Selin Fofana (14 points et 11 assists) s'est également illustré.

ats/btro