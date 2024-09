Trois Romands ont incarné le porteur de flamme masqué aux JO

Trois Romands étaient porteurs de flamme masqués lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024. Caryl Cordt-Moller, Maxime Renaud et Guillaume Larrazabal, trois athlètes professionnels de parkour, ont incarné le mystérieux personnage masqué.

RTSsport: Que faites-vous dans la vie?

CARYL CORDT-MOLLER: Je suis encore en études, à l’Université de Lausanne en Sciences du Sport.

MAXIME RENAUD: J’enseigne à l’Urban move Academy, une nouvelle école à Genève qui mélange plusieurs disciplines.

GUILLAUME LARRAZABAL: A côté du parkour, je suis coursier médical.

RTSsport: Combien étiez-vous à incarner ce personnage?

CARYL CORDT-MOLLER: Au total, nous étions 9 porteurs de flamme, six Français et trois Suisses.

RTSsport: Comment avez-vous été choisis pour participer à un tel événement?

CARYL CORDT-MOLLER: Nous avons été sélectionnés par le biais d’un ami proche, qui s’appelle Zenzel, un vidéaste, photographe et metteur en scène parisien. C’est quelqu’un qui a beaucoup travaillé avec les gens du parkour dans sa carrière et il nous a donc proposé ce plan. C'est ainsi que nous nous sommes retrouvés à Paris.

RTSsport: Comment se sont passées les répétitions?

CARYL CORDT-MOLLER: Nous étions répartis sur toute la cérémonie, sur différents plateaux. Chacun avait le sien, chacun avait ses choses à faire et nous avions tous des situations différentes. Moi, par exemple, je travaillais avec énormément de danseurs, je devais passer au milieu. Guillaume et Max étaient sur des toits, seuls. Pour ma part, j'avais également quelques répétitions à Disneyland Paris, dans des entrepôts, accompagné de tous les danseurs qui étaient sur mon plateau. Les autres avaient leurs répétitions directement sur place, donc sur les toits ou ailleurs en fonction d’où ils se trouvaient.

RTSsport: Pas trop compliqué de faire du parkour avec ce costume?

MAXIME RENAUD: Le costume était super complexe, avec de nombreuses couches. Ce qui était le plus compliqué avec le masque, c’était notre champ de vision. Malheureusement, on n’a pas pu garder le costume.

RTSsport: Pouvez-vous nous en dire davantage sur ce personnage masqué?

CARYL CORDT-MOLLER: La direction artistique du personnage voulait qu’on ne sache pas du tout qui se cachait derrière ce masque. L’idée était de nourrir ce mystère. C’est certainement pour cela qu’il a si bien marché. Aujourd’hui, on peut le dire, nous sommes tous très fiers d’avoir incarné ce personnage.

RTSsport: Avez-vous réussi à garder le secret malgré la clause de confidentialité?

MAXIME RENAUD: Personnellement, moi je n'en ai parlé qu'à ma famille et à certains de mes proches de confiance, parce que c’était important d’être discret. Si je leur disais, c’était avec le moins de détails possibles. On avait un contrat de confidentialité d’une durée de 10 ans et on devait donc se taire pendant ce laps de temps sur notre performance aux Jeux olympiques.

RTSsport: Comment avez-vous réussi à rompre cette clause?

MAXIME RENAUD: L’identité de Simon Nogueira a été dévoilée au grand public, juste après la cérémonie. Je pense que c’est ce qui nous a permis de dévoiler à notre tour que l’on a été porteurs de flamme.

GUILLAUME LARRAZABAL: Malgré la clause de confidentialité, Simon est apparu dans les journaux, on ne sait pas trop comment. Zenzel s’est battu après coup pour que l’on puisse réapparaître dans la cérémonie de clôture. Ça ne s’est pas fait, mais avec la fermeture des Paralympiques et la fin du personnage, on a enfin pu se dévoiler. Le personnage avait fini son parcours.

RTSsport: Une anecdote à nous raconter?

GUILLAUME LARRAZABAL: J’en ai parlé à ma famille. Et, lors d’un mariage en Bolivie où se trouvait ma famille pendant que je faisais le spectacle, j’ai vu une publication sur Facebook avec mon nom, affirmant que c’était un Bolivien qui était le porteur de flamme masqué. Et là-bas, ça a vite pris une certaine ampleur. Une télé locale m’a contacté. Je n’ai évidemment pas donné suite. J’étais hyper stressé, je ne savais pas quoi faire. Je ne sais toujours pas qui a fait fuiter l’info aujourd’hui (il rit).

CARYL CORDT-MOLLER: Vu qu’il y a eu un certain engouement autour du personnage lors de la cérémonie d’ouverture, ils ont eu l’idée de le faire réapparaître sur les autres cérémonies. Ils m’ont rappelé pour faire la clôture au Stade de France. J’ai dû m’intégrer à la dernière minute quelques jours avant le spectacle. J’avais un petit rôle de 2-3 minutes. Et j’ai eu la chance de rencontrer Tom Cruise. Il était là, à nous regarder. On a un petit peu discuté, le gars est très cool.

RTSsport: Quel impact a eu un tel événement pour le parkour?

CARYL CORDT-MOLLER: C’est une excellente publicité pour notre discipline. C’est un sport de niche, peu démocratisé. Cela lui a permis d’avoir une visibilité énorme. Certainement que sa popularité va augmenter à travers le monde.

RTSsport: A quand le parkour comme discipline olympique?

CARYL CORDT-MOLLER: C’est "LA" grande question. Pour ma part j’y crois, même s’il y a très peu de chances pour l’instant, car c’est très politique.

GUILLAUME LARRAZABAL: Rien qu’ici en Suisse on a deux fédérations qui gouvernent le parkour, la FSG et la SFPKA. L’une vient de la gymnastique et l’autre directement du parkour. Dans un seul pays, c’est compliqué. Alors au niveau international, c’est une galère... Mais le parkour a sa place aux JO. J’espère que ça va le faire…

