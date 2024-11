Therese Johaug deuxième pour son grand retour

Therese Johaug est de retour! La Norvégienne a pris la 2e place du 10 km classique de Ruka pour son grand retour aux affaires après la naissance de sa fille et ses deux ans de pause.

Mais malgré toute sa science, la fondeuse de 36 ans n'a rien pu faire face à Frida Karlsson. La Suédoise s'est imposée avec une marge imposante de 46'' sur Therese Johaug.

Nadine Fähndrich a renoncé à s'aligner sur ce 10km pour se concentrer sur le sprint de samedi. Le meilleur résultat dans le camp suisse a été obtenu par Anja Weber, 28e à 2'18'' de Frida Karlsson.

Le tableau fut plus rose pour les Suisses dans la course des messieurs avec les 17e et 20e rangs de Beda Klee et de Cyrill Fähndrich. La victoire est revenue au Finlandais Livo Niskanen qui a devancé... cinq Norvégiens.

ats/bao