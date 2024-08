Therese Johaug de retour pour les Mondiaux 2025

La Norvégienne Therese Johaug a annoncé qu'elle allait effectuer son retour dans l'optique des Mondiaux de Trondheim en 2025. La quadruple championne olympique avait interrompu sa carrière après les JO de Pékin.

"En 2022, j'ai posé mes skis parce que je souhaitais fonder une famille, mais j'ai continué à m'entraîner parce que cela me procure tellement de joie", a-t-elle écrit sur son compte Instagram.

La championne âgée de 36 ans a expliqué avoir toujours "adoré" son sport. Mais "le rêve de devenir mère était si grand que j'ai quand même choisi de renoncer" durant ces deux ans, a-t-elle ajouté. Après son annonce à l'issue des Jeux d'hiver de Pékin, la skieuse s'est mariée et a eu un enfant avec le rameur norvégien Nils Jakob Hoff, en 2023.

L'or dans le viseur

Elle a repris l'entraînement après son accouchement, mais la décision de faire son retour en compétition a pris un peu plus de temps. "Après tout, il y a des championnats du monde à Trondheim. Je me dis depuis le début que c'est bien de faire un retour", a déclaré Therese Johaug, qui a été 14 fois championne du monde et compte 4 médailles d'or olympiques.

Les Mondiaux de Trondheim auront lieu du 25 février au 9 mars 2025, et la Norvégienne ne se cache pas: "Je rêve de l'or", a-t-elle proclamé.

ats/adav