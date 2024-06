Thabo Sefolosha: "Pour moi, ne pas y arriver n'était pas une option"

Après une carrière bien remplie, dont quatorze années passées en NBA, Thabo Sefolosha découvre une vie hors des parquets. Pour RTSsport, le Vaudois est revenu sur son parcours, sa nouvelle vie, son avenir et sur la possibilité de voir un troisième Suisse entrer en NBA en la personne de Kyshawn George.

RTSsport.ch: Thabo Sefolosha, comment se passe votre vie de retraité des parquets?

THABO SEFOLOSHA: Ça se passe très bien. C'est une nouvelle vie pour moi. Beaucoup de choses sont très différentes, mais c'est génial de pouvoir être de retour ici en Suisse, de passer du temps ici avec la famille, dans un environnement que je connais bien, d'élever les enfants ici. C'est une très bonne transition, une transition douce et qui jusqu'à maintenant se passe très bien.

RTSsport.ch: Votre avenir se dessine t il toujours dans le milieu du basket?

THABO SEFOLOSHA: Je crois que quand on a passé autant d'années dans ce milieu-là, c'est dur de complètement lui tourner le dos. Donc oui, clairement, j'ai des ambitions aussi de simplement pouvoir transmettre, aider. Je crois que j'ai vraiment eu la chance d'être dans le basket professionnel et de haut niveau. Cela me permet aussi d'avoir une compréhension peut-être différente des choses. Donc j'ai à cœur de transmettre cela et de pouvoir le partager. En Suisse, il y a aussi beaucoup d'autres opportunités dans lesquelles je commence à mettre le pied et ce sont des choses qui sont très intéressantes.

J'aimerais pouvoir m'impliquer un peu plus Thabo Sefolosha

RTSsport.ch: Un rôle d'entraîneur, d'agent ou de conseiller dans le basket pourrait-il vous attirer?

THABO SEFOLOSHA: Oui, je crois. Déjà maintenant, je reste en contact avec pas mal d'équipes, dont Chalon-sur-Saône, notamment afin de mettre des choses en place pour la jeunesse. Les équipes NBA regardent aussi toujours plus vers l'Europe pour dégoter des talents qui ont envie d'être les premières dessus si on peut dire. Donc je travaille de différentes façons encore dans le basket aujourd'hui et j'aimerais pouvoir m'impliquer un peu plus dans la région avec quelque chose de vraiment structuré, encore une fois, pour développer les jeunes, pour les aider, pour leur donner des pistes pour aller le plus loin possible.

RTSsport.ch: La draft de la NBA se tiendra le 26 juin. Cela doit vous rappeler quelques souvenirs.

THABO SEFOLOSHA: Clairement (sourire). C'était une formidable soirée pour moi. La prochaine draft arrive et on a de la chance d'avoir de nouveau un Suisse qui a son nom sur les listes avec Kyshawn George. C'est magnifique, on va suivre ça de près.

RTSsport.ch: Comment aviez-vous vécu cette journée si particulière?

THABO SEFOLOSHA: Tout s'était passé très rapidement. Ma famille était venue me voir à New York. J'avais passé un mois aux Etats-Unis à tourner dans les différentes équipes. Je sortais d'une longue saison en Italie et on pouvait enfin prendre un repas tous ensemble, au calme, tranquillement. J'avais l'impression d'avoir fait le job et que mon avenir se dessinait vraiment dans les heures qui suivaient. Donc j'étais un peu stressé et en même temps très heureux et assez détendu à ce moment là.

Le Vaudois a porté le maillot des Bulls de 2006 à 2009. [Keystone - Tannen Maury]

RTSsport.ch: Vous avez été le premier Suisse à rejoindre la NBA. Avez-vous ressenti une pression supplémentaire?

THABO SEFOLOSHA: Non. Peut-être une fierté supplémentaire de pouvoir représenter tout un pays dans un univers où on était jusque là pas du tout représentés à ce niveau. Donc une grande fierté de pouvoir le faire, de pouvoir représenter la Suisse sachant d'où je suis parti, avec les infrastructures que l'on connaît chez nous. Je suis vraiment content d'avoir pu représenter mon pays et d'avoir pu ouvrir un chemin, peut-être pour d'autres.

RTSsport.ch: Le fait de venir de Suisse, qui donc n'est pas un pays de basket, a-t-il été une source de motivation supplémentaire pour vous imposer là bas?

THABO SEFOLOSHA: Oui et non. Je crois qu'il y avait une motivation supplémentaire parce que le pays est petit et j'avais l'impression de faire quelque chose où je représentais toute une communauté de basket, en tout cas des joueurs avec lesquels j'ai joué avec tout un historique derrière. Donc pour ça, oui. Mais je crois que quand on est passionné, quand on est dans une équipe, on ne pense pas tellement d'où viennent les joueurs ou ce genre de choses. J'étais intégré à l'équipe et j'avais à cœur de jouer mon meilleur basket.

RTSsport.ch: Vous avez évolué en NBA durant quatorze ans. Qu'est ce qui vous a permis de durer aussi longtemps dans la meilleure ligue du monde.

THABO SEFOLOSHA: Je pense que c'est grâce à mon professionnalisme. Bien que c'était du sport et que j'avais une grande passion pour le faire, j'avais à coeur de le faire bien et je crois que j'ai compris assez rapidement, en passant par Chalon-sur-Saône notamment, que c'était une nécessité de vraiment prendre ça sérieusement et de comprendre que la compétition était féroce. Je crois que c'est l'un des traits de ma personnalité. Pour moi, ne pas y arriver n'était pas une option et je me suis donné les moyens de réussir.

J'ai compris comment sortir mon épingle du jeu Thabo Sefolosha

RTSsport.ch: Et vous étiez surtout reconnu pour vos talents défensifs. Est ce que ça reflète justement votre personnalité?

THABO SEFOLOSHA: Ma personnalité, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est quelque chose qui m'a permis de me démarquer. Je l'avais bien compris aussi et c'était le but de jouer sur mes talents, de comprendre comment tirer mon épingle du jeu. Et j'ai réussi à le faire pendant quatorze ans, avec effectivement une certaine énergie et une ténacité.

RTSsport.ch: Avec le recul, quel est le meilleur souvenir que vous gardez de cette période?

THABO SEFOLOSHA: Il y en a énormément. C'est un rêve qui s'est réalisé. Et aujourd'hui, avec le recul, c'est vrai que chaque étape a été enrichissante et magnifique. Chaque club où j'ai pu jouer était vraiment une véritable chance. que j'ai eue. La finale NBA (ndlr: en 2012, défaite contre Miami) était évidemment unique. Il y a peu de joueurs qui ont l'occasion de passer par là et c'était une expérience que j'ai vraiment appréciée et que je garde en tête tout particulièrement.

RTSsport.ch: Et à l'inverse, est ce qu'il y a un plus mauvais souvenir?

THABO SEFOLOSHA: Un pire souvenir? De mon expérience américaine, c'est peut être ce qui s'est passé en dehors des terrains et la vitesse à laquelle ça s'est passé et comment ça a impacté ma vie (ndlr: il a été victime d'une arrestation très musclée de la police de New York en 2015 et a reçu une indemnisation de 4 millions de dollars). Mais ça, c'est la vie, ce sont des expériences de vie. C'est quelque chose qui m'a ouvert les yeux, j'ai beaucoup appris. J'essaie quand même de trouver du positif dans toutes les expériences de la vie.

RTSsport.ch: Vous avez côtoyé durant votre carrière en NBA de grands noms du basket. Quel joueur vous a le plus impressionné?

THABO SEFOLOSHA: Il y en a beaucoup. C'est vrai que j'ai eu l'énorme chance de jouer aux côtés de joueurs qui ont réussi à mettre leur nom tout en haut et qui seront un jour au Hall of Fame. La liste est longue. Derrick Rose était Incroyable! C'était un joueur qui n'avait peur de rien, qui venait avec une énergie et des qualités athlétiques incroyables. Kevin Durant aussi, bien sûr. La facilité avec laquelle il peut marquer, sa compréhension du jeu, son aisance sur le terrain. Parmi mes coéquipiers, ce sont eux qui m'ont beaucoup impressionné. Avec James Harden, bien évidemment... La liste est longue et je n'ai pas envie d'en oublier. Avec aussi Russell Westbrook, pour ses qualités athlétiques et sa vision du jeu. A ce niveau là, chaque joueur a un talent qui est incroyable et j'ai eu la chance de pouvoir évoluer avec les meilleurs.

RTSsport.ch: Est ce que vous avez gardé contact avec certains joueurs?

THABO SEFOLOSHA: Oui, bien sûr. J'ai passé quand même quatorze années de ma vie là-bas, à créer des liens. Bizarrement, j'ai remarqué que beaucoup de ces liens étaient souvent plus forts avec des joueurs européens ou non-américains. Il y a quelque chose de culturel aussi. Avec Joakim Noah, par exemple, avec qui j'ai joué à Chicago, on a développé un lien très fort pendant toutes ces années et on continue aujourd'hui.

Thabo Sefolosha a pris part à la finale NBA en 2012 avec Oklahoma City avec une défaite à la clé face à Miami et LeBron James. [KEYSTONE - LARRY W. SMITH]

RTSsport.ch: Beaucoup de joueurs européens restent aux Etats-Unis après leur carrière en NBA. Et vous, vous avez eu ce besoin de rentrer en Suisse?

THABO SEFOLOSHA: Le besoin, je ne sais pas. Le désir en tout cas. On a la chance et on le remarque quand on passe du temps à l'étranger, qu'on a un cadre ici qui est excellent. J'ai des enfants qui étaient en âge d'aller au gymnase. Je souhaitais pour mes enfants pouvoir revenir ici et passer du temps en Suisse dans un cadre qui est complètement différent de celui aux Etats-Unis.

RTSsport.ch: Vous avez ouvert la voie à Clint Capela, qui a été drafté en 2014 et un troisième joueur suisse pourrait prochainement rejoindre la NBA en la personne de Kyshawn George. Avez vous suivi son parcours?

THABO SEFOLOSHA: Bien sûr, je l'ai suivi de près. Mon frère a joué avec son papa (ndlr: Deon George, qui a notamment évolué à Monthey). Donc oui, je connais bien son parcours. Il est aussi passé par Chalon-sur-Saône, donc forcément j'avais des échos déjà depuis quelques années. On croise les doigts pour que ça se passe bien pour lui. Il a de grandes chances d'être drafté. Pour tous les fans de basket, c'est un nom dont il va falloir se rappeler. Ça va être très intéressant cet été déjà quand il jouera la Summer League, avec l'équipe par laquelle il va être drafté.

RTSsport.ch: Quels conseils pourriez-vous lui donner?

THABO SEFOLOSHA: Pour avoir l'avoir côtoyé un petit peu, côtoyé sa famille, je sais qu'il a la tête sur les épaules. Il a une grande confiance en lui, il a toujours rêvé de ça et il va se donner beaucoup de peine. Donc mon conseil, c'est de continuer à travailler. Je pense qu'il a la bonne attitude. Maintenant, c'est à lui de travailler plus dur encore que les autres. C'est ça qui fait qu'on dure plus longtemps que les autres, mais ça, je crois qu'il l'a déjà intégré.

RTSsport.ch: Avec le recul, y a t il quelque chose que vous feriez différemment dans votre carrière?

THABO SEFOLOSHA: Non, je ne crois pas. J'ai fait des choix qui m'ont amené là où j'ai été et qui m'ont fait grandir et mûrir de la façon dont j'ai grandi et mûri. Toute ma carrière a été une expérience incroyable. Donc non, je ne regrette rien.

Swiss Basketball a une vision très amateure Thabo Sefolosha

RTSsport.ch: Vous vous êtes présenté sans succès à la présidence de Swiss Basketball en décembre dernier. Qu'avez vous retiré de cette expérience?

THABO SEFOLOSHA: C'était une expérience intéressante. Toute l'expérience de travailler au sein de Swiss Basket, de vraiment pouvoir comprendre le fond des choses par rapport à ce basket suisse et de comprendre un petit peu les forces en présence, les dynamiques et de pouvoir avoir un constat de ce qui se passe ici et d'essayer de pouvoir apporter une pierre à l'édifice.

RTSsport.ch: Un mot sur l'équipe de Suisse. Comment expliquez-vous qu'elle n'arrive toujours pas à franchir un palier et à se qualifier pour une grande compétition?

THABO SEFOLOSHA: Malheureusement, aujourd'hui, le basket suisse reste très amateur. Les gens qui sont à la tête de Swiss Basketball ont, à mon sens, une vision très amateure qui met un peu un frein au développement de ce sport en Suisse. Et c'est dommage car il y a beaucoup de talents. Certains joueurs, quand ils partent à l'étranger, arrivent à s'imposer et parviennent à tirer leur épingle du jeu. Donc c'est là dessus qu'il faut se concentrer vraiment, remettre l'accent sur les joueurs et leur donner la meilleure structure possible.

RTSsport.ch: Vous avez organisé des camps pour les jeunes durant de nombreuses années. Cela serait une solution?

THABO SEFOLOSHA: On a fait des camps pendant treize ans. Après ça, je me suis rapproché de Swiss Basketball pour organiser un camp global, avec l'ambition de toucher toute la Suisse et les joueurs suisses. Malheureusement, aujourd'hui, cette collaboration ne s'est pas très bien passée. Donc on n'a pas poursuivi. Mais dans le futur, je pense continuer à m'impliquer régionalement et de façon un peu plus globale ici en Suisse, et continuer de partager mon expérience. C'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est un sport qui est en train d'exploser à l'international et qui a fait des grandes avancées sur ces dix dernières années. Et je pense qu'il y a toute une communauté ici qui aurait à cœur que ce sport soit plus présent médiatiquement pour ainsi donner de véritables chances aux jeunes.

Propos recueillis par Axel David