Team New Zealand est à un succès du titre

Team New Zealand est à un succès d'un 3e sacre consécutif dans la Coupe de l'America. Le "Defender" a remporté les deux régates disputées vendredi à Barcelone face au "Challenger" Britannia pour mener désormais 6-2 dans une série prévue en "best of 13".

Après deux victoires britanniques mercredi, les Kiwis ont retrouvé le rythme sur le plan d'eau espagnol, malgré une mer agitée et des conditions de vent piégeuses. En cas de succès lors de l'une des deux régates samedi, ils seront titrés avec 7 points. Prenant l'avantage dès le départ de la 1re manche vendredi, Team New Zealand s'est largement détaché de Britannia peu après la 2e bouée pour terminer avec plus d'une minute d'avance. "C'était bien de tirer profit de ce départ", a apprécié Peter Burling, plus jeune barreur vainqueur de la Coupe de l'America en 2017 à 26 ans.

"C'était une course difficile pour nous (...) ils ont pris le dessus rapidement et ont très bien contrôlé ensuite", a regretté l'Anglais Ben Ainslie, quadruple médaillé d'or olympique. Le bateau britannique a terminé la 2e course du jour à 55 secondes des tenants du titre.

"On va continuer à se battre"

"Je suis très fier de notre exécution aujourd'hui", s'est régalé Burling à l'issue de la 2e manche du jour. "On encaisse, mais ce n'est pas terminé, on va continuer à se battre", a alors affirmé Ainslie, dont le défi est condamné à remporter les 5 dernières manches. En cas de victoire, Tean New Zealand deviendra la 1re équipe à soulever l'aiguière d'argent 3 fois de suite depuis les Etats-Unis (1987, 1988, 1992). Les 2 courses de samedi sont prévues à partir de 14h10 (à suivre en direct sur RTS 2).

