Team New Zealand enfonce le clou face à Britannia

Team New Zealand a marqué un nouveau point crucial face à Britannia lors du match pour la 37e Coupe de l'America à Barcelone, se rapprochant à grande vitesse d'un troisième titre consécutif.

Après deux succès engrangés samedi, les Kiwis mènent trois points à zéro face aux Britanniques, vainqueurs la semaine dernière de la Coupe Louis Vuitton, et ils n'ont plus que quatre manches à gagner pour soulever le plus vieux trophée sportif du monde.

Lors du pré-départ de la première régate de la journée, les hommes de Ben Ainslie ont reçu une pénalité après avoir été poussés à la faute par la Nouvelle-Zélande, qui bénéficiait de justesse de la priorité lors d'un croisement.

Première finale depuis 1964

A l'arrivée, Team New Zealand affichait 52 secondes d'avance sur leur adversaire et continuait leur parcours sans faute vers un incroyable triplé: le premier depuis les Etats-Unis en 1987, 1988 et 1992.

Les Britanniques ne sont pas apparus en finale depuis 1964 et n'ont jamais remporté l'aiguière d'argent. Les Kiwis, eux, dominent la compétition depuis 2017 et leur large victoire (7-1) face aux Américains d'Oracle.

afp/efas